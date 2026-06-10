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AGENDA · Gavaudun

Observation des étoiles Gavaudun

vendredi 21 août 2026 · Gavaudun

Observation des étoiles Gavaudun

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
Laurenque
Ville
47150 Gavaudun
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 9.5 Tarif de base plein tarif

Gavaudun

Observation des étoiles

Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 22:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Observation des étoiles encadrée par le Club d’Astronomie de Lacapelle Biron.
Observation des étoiles encadrée par le Club d’Astronomie de Lacapelle Biron.   .

Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 10 07  sitechateaugavaudun@orange.fr

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English : Observation des étoiles

Star-gazing event organized by the Lacapelle Biron Astronomy Club.

L’événement Observation des étoiles Gavaudun a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Coeur de Bastides

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