Observation des étoiles Gavaudun
vendredi 21 août 2026 · Gavaudun
Informations pratiques
Gavaudun
Observation des étoiles
Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 22:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Observation des étoiles encadrée par le Club d’Astronomie de Lacapelle Biron.
Observation des étoiles encadrée par le Club d’Astronomie de Lacapelle Biron. .
Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 10 07 sitechateaugavaudun@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Observation des étoiles
Star-gazing event organized by the Lacapelle Biron Astronomy Club.
L’événement Observation des étoiles Gavaudun a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Gavaudun (Lot-et-Garonne)
- Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun 22 juillet 2026
- Soirée contée Gavaudun 22 juillet 2026
- Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy Gavaudun 23 juillet 2026
- Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun 31 juillet 2026
- Ateliers interactifs calligraphie et héraldique Gavaudun 6 août 2026