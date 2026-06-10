Informations pratiques

Gavaudun

Observation des étoiles

Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 22:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Observation des étoiles encadrée par le Club d’Astronomie de Lacapelle Biron.

Observation des étoiles encadrée par le Club d’Astronomie de Lacapelle Biron. .

Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 10 07 sitechateaugavaudun@orange.fr

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English : Observation des étoiles

Star-gazing event organized by the Lacapelle Biron Astronomy Club.

L’événement Observation des étoiles Gavaudun a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Coeur de Bastides