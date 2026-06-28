Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun
vendredi 21 août 2026 · Gavaudun
Informations pratiques
Gavaudun
Descente en rappel du donjon de Gavaudun
Château de Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez vivre une expérience unique !
50 mètres de descente en rappel du donjon de Gavaudun, sensations assurées sur la tour médiévale !
L’activité est encadrée par les moniteurs de l’association LCS Nature Evasion.
À partir de 10 ans. Réservation obligatoire.
Venez vivre une expérience unique !
50 mètres de descente en rappel du donjon de Gavaudun, sensations assurées sur la tour médiévale !
L’activité est encadrée par les moniteurs de l’association LCS Nature Evasion.
À partir de 10 ans. Réservation obligatoire. .
Château de Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 60 76 lcs.natureevasion47@gmail.com
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English : Descente en rappel du donjon de Gavaudun
Come enjoy a unique experience!
A 50-meter abseil down the Gavaudun keep—thrills guaranteed on this medieval tower!
The activity is supervised by instructors from the LCS Nature Evasion association.
Ages 10 and up. Reservations required.
L’événement Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Coeur de Bastides
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