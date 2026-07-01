Informations pratiques

Gavaudun

Descente en rappel du donjon de Gavaudun

Château de Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez vivre une expérience unique !

50 mètres de descente en rappel du donjon de Gavaudun, sensations assurées sur la tour médiévale !

L’activité est encadrée par les moniteurs de l’association LCS Nature Evasion.

À partir de 10 ans. Réservation obligatoire.

Venez vivre une expérience unique !

50 mètres de descente en rappel du donjon de Gavaudun, sensations assurées sur la tour médiévale !

L’activité est encadrée par les moniteurs de l’association LCS Nature Evasion.

À partir de 10 ans. Réservation obligatoire. .

Château de Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 60 76 lcs.natureevasion47@gmail.com

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English : Descente en rappel du donjon de Gavaudun

Come enjoy a unique experience!

A 50-meter abseil down the Gavaudun keep—thrills guaranteed on this medieval tower!

The activity is supervised by instructors from the LCS Nature Evasion association.

Ages 10 and up. Reservations required.

L’événement Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Coeur de Bastides