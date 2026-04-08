Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy Gavaudun
Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy Gavaudun jeudi 23 juillet 2026.
Gavaudun
Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy
Église de Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Héloïse Houzé (alto) et Rodolphe Menguy (piano) interprèteront des œuvres du répertoire de Enesco, Hindemith, Salonen, Schumann.
Héloïse Houzé (alto) et Rodolphe Menguy (piano) interprèteront des œuvres du répertoire de Enesco, Hindemith, Salonen, Schumann. .
Église de Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79
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English : Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy
Héloïse Houzé (viola) and Rodolphe Menguy (piano) perform works from the repertoire of Enesco, Hindemith, Salonen and Schumann.
L’événement Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy Gavaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides
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