Gavaudun

Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy

Église de Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Héloïse Houzé (alto) et Rodolphe Menguy (piano) interprèteront des œuvres du répertoire de Enesco, Hindemith, Salonen, Schumann.

Héloïse Houzé (alto) et Rodolphe Menguy (piano) interprèteront des œuvres du répertoire de Enesco, Hindemith, Salonen, Schumann. .

Église de Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79

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English : Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy

Héloïse Houzé (viola) and Rodolphe Menguy (piano) perform works from the repertoire of Enesco, Hindemith, Salonen and Schumann.

L’événement Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy Gavaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides