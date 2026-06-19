Visite guidée du château de Gavaudun Gavaudun
Visite guidée du château de Gavaudun Gavaudun mercredi 8 juillet 2026.
Gavaudun
Visite guidée du château de Gavaudun
Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Remontez le temps et laissez-vous transporter par le récit des vestiges du Château de Gavaudun.
Accompagnée d’une guide conférencière passionnée, vous découvrirez l’histoire fascinante de cette forteresse médiévale imprenable, perchée sur son éperon rocheux.
Réservation obligatoire.
Remontez le temps et laissez-vous transporter par le récit des vestiges du Château de Gavaudun.
Accompagnée d’une guide conférencière passionnée, vous découvrirez l’histoire fascinante de cette forteresse médiévale imprenable, perchée sur son éperon rocheux. Entre récits historiques, témoins archéologiques et panoramas exceptionnels, vous traverserez les siècles pour une expérience riche en émotions et en découvertes !
Réservation obligatoire. .
Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 10 07 sitechateaugavaudun@orange.fr
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English : Visite guidée du château de Gavaudun
Step back in time and let yourself be transported by the story told by the ruins of Gavaudun Castle.
Accompanied by a passionate, knowledgeable guide, you’ll discover the fascinating history of this impregnable medieval fortress, perched on its rocky outcrop.
Reservations required.
L’événement Visite guidée du château de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Coeur de Bastides
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