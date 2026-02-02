Journée mycologique cueillette de champignons

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Le CDNP (Centre de Découverte Nature et Patrimoine) de Gavaudun organise une sortie en compagnie de la société mycologique du Périgord.

– Le matin direction les bois en covoiturage pour une cueillette de champignons

– A midi auberge espagnole à la salle des fêtes

– L’après-midi identifications et explications sur les différentes sortes de champignons que nous aurons cueillis, avec l’expert Daniel Lacombe.

Inscription souhaitée.

Rendez-vous place du village. .

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

English : Journée mycologique cueillette de champignons

The CDNP (Centre de Découverte Nature et Patrimoine) in Gavaudun is organizing an outing with the Périgord mycological society.

L’événement Journée mycologique cueillette de champignons Gavaudun a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides