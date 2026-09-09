Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher, Maison Yves Rocher, La Gacilly

Informations pratiques

Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher 19 et 20 septembre Maison Yves Rocher Ille-et-Vilaine

Visite gratuite, sans réservation. Départ de visite toutes les 15 minutes, sans interruption. Durée : 45 minutes. Limité 20 personnes par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au cœur du village natal d’Yves Rocher, le Musée Immersif vous invite à découvrir l’histoire d’une marque née à La Gacilly en 1959, et intimement liée à son territoire.

À travers un parcours-spectacle immersif de 45 minutes et cinq univers thématiques, plongez dans l’aventure Yves Rocher, de ses origines familiales à son savoir-faire en Cosmétique Végétale®, en passant par son rapport au végétal, à la nature et à la biodiversité.

Une expérience qui met en lumière un patrimoine industriel et humain profondément ancré en Bretagne.

Maison Yves Rocher le moulin, le bout du pont, 56200 La Gacilly La Gacilly 56200 La Gacilly Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 08 37 36 https://www.maisonyvesrocher.fr https://binged.it/2KzaLXf Yves Rocher a souhaité dévoiler de l’intérieur ce qui fait d’elle une marque si unique à travers le monde, grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. A l’image de la Marque, la Maison Yves Rocher s’engage au quotidien pour préserver et valoriser le monde végétal, berceau de la biodiversité.

Résolument tournée vers le plaisir et la découverte, la Maison Yves Rocher accueille les visiteurs dans trois espaces : le Musée Immersif créé en 2017, le restaurant Le Végétarium, où la gourmandise s’exprime avec convivialité au fil des saisons, et la Boutique & Institut où sont proposés les soins et les produits de la Cosmétique Végétale©. de nombreux parkings à proximité. Equipements PMR. sur place : un musée, une boutique, un restaurant

Au cœur du village natal d’Yves Rocher, le Musée Immersif vous invite à découvrir l’histoire d’une marque née à La Gacilly en 1959 et intimement liée à son territoire.

©Emmanuel Berthier