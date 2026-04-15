Visite guidé de la forêt enchantée, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Visite guidé de la forêt enchantée Mercredi 15 avril, 10h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

En compagnie de Clémence Letulle, cheffe de projet aménagements urbains pour la Ville d’Avignon, venez découvrir ce nouveau coin de verdure à Avignon. Pour créer une véritable forêt enchantée à terme, autour de la bibliothèque du Puzzle dans le quartier du Pont-des-Deux-Eaux, la Ville a planté plus de 300 arbres et 1600m2 de plantes arbustives.

Ce projet, en plus de son objectif de création de parc, comme îlot de fraicheur au profit des populations, est identifié comme une terre d’expérimentation. En effet, essences de plantations, modelés du terrain, ressource en eau de toute nature, mais aussi mode constructif pour les équipements bâtis… Toutes les composantes du projet ont été pensées pour être vertueuses et innovantes afin d’anticiper les contraintes associées aux changements climatiques en cours et à venir.

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

Jardiner la ville Jardiner la ville Adulte