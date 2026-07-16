Visite guidée 100% accessible de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée 100% accessible de l’hôtel de ville Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Hôtel de ville de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Symbole de la puissance industrielle de Roubaix au début du 20e siècle, l’hôtel de ville impressionne par son architecture monumentale. Inauguré en 1911, il est le témoin d’une ville en plein essor. Une visite guidée 100 % accessible aux personnes en situation de handicap vous permet de découvrir ses décors et ses salles emblématiques.

Hôtel de ville de Roubaix 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}]

Symbole de la puissance industrielle de Roubaix au début du 20e siècle, l’hôtel de ville impressionne par son architecture monumentale. Inauguré en 1911, il est le témoin d’une ville en plein essor.…

©Ville de Roubaix