Visite guidée 6 km à quai Terminal de la Citadelle Le Havre
Visite guidée 6 km à quai Terminal de la Citadelle Le Havre samedi 11 juillet 2026.
Le Havre
Visite guidée 6 km à quai
Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les quais du Havre font partie du paysage… mais les connaissez-vous vraiment ?
Au fil de cette balade à pied, partez à la découverte de ces espaces emblématiques qui structurent la ville et racontent son histoire. Du port historique aux aménagements les plus récents, les quais témoignent des évolutions du territoire et de ses usages.
Tout au long du parcours, vous comprendrez comment la ville s’est construite au contact du port, entre activités industrielles, espaces de vie et reconversions urbaines. Des formes de radoub aux logements en conteneurs, en passant par les jardins fluviaux ou le complexe étudiant, chaque étape révèle une facette différente de cette interface ville-port.
Du nez du France à l’usine Siemens Gamesa, laissez-vous guider dans une exploration vivante et dynamique.
Une visite pour porter un nouveau regard sur ces espaces du quotidien, à la fois fonctionnels, historiques et en pleine transformation.
Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.
A partir de 12 ans Durée 3h.
Réservation obligatoire. .
Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com
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English : Visite guidée 6 km à quai
L’événement Visite guidée 6 km à quai Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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