Visite guidée à deux voix : Fernand Léger revient à Argentan, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan

Visite guidée à deux voix : Fernand Léger revient à Argentan 19 et 20 septembre Musée Fernand Léger – André Mare Orne

Durée 2h, RDV devant le musée, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite à 2 voix proposée conjointement par la médiatrice des patrimoines et la médiatrice du msuée Fernand Léger – André Mare.

Et si Fernand Léger revenait à Argentan ? Découvrez sa ville natale à travers ses yeux : il s’étonne des nouveaux bâtiments, raconte les lieux qui l’ont inspiré et vous invite à expérimenter l’art à votre tour.

Au fil de la visite, observez, croquez, jouez avec les formes et les couleurs, et plongez dans le quotidien artistique du peintre.

Une visite guidée à deux voix, où histoire, patrimoine et création artistique se rencontrent à chaque pas !

Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/musee-leger-mare/ https://www.facebook.com/MuseeLegerMare/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « musee-leger-mare@argentan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 16 55 97 »}] Accessible aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.

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