Visite guidée : à la découverte de Gisacum, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de Gisacum Samedi 19 septembre, 16h00 Gisacum, site gallo-romain Eure

Durée 1h30, dès 8 ans, réservation sur place à l’accueil du site le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Une visite guidée complète pour découvrir tous les secrets de Gisacum grâce à la présentation des maquettes, documents et objets exposés dans le musée. Ensuite, une promenade dans le jardin archéologique et la découverte des vestiges des thermes, vous permettent de comprendre le fonctionnement de ce bâtiment emblématique de la culture romaine.

Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/

Une visite guidée complète pour découvrir tous les secrets de Gisacum grâce à la présentation des maquettes, documents et objets exposés dans le musée. Ensuite, une promenade dans le jardin et la des…

© Département de l’Eure – Laurent Tocqueville