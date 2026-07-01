Visite guidée : à la découverte de la collection Gaston Balande, Mairie de Saujon, Saujon

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte de la collection Gaston Balande Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Saujon Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Gaston Balande, né à Madrid en 1880 et mort en 1971, a grandi à Saujon, ville à laquelle il resta profondément attaché.

Artiste d’une remarquable fécondité, il s’est exprimé à travers une grande diversité de techniques : peintures à l’huile, aquarelles, eaux-fortes, fresques, dessins et croquis témoignent de l’étendue de son talent et de son inspiration.

Balande n’a pas limité son œuvre aux paysages de France. Voyageur passionné, il a puisé son inspiration dans ses nombreux déplacements. En 1917, il est nommé peintre aux armées, mettant son talent au service du témoignage de son époque.

On lui reconnaît un grand sens de l’harmonie et de la couleur, ainsi qu’une exceptionnelle capacité d’observation. Son regard attentif et sensible lui permet de saisir avec justesse ce qui fait la singularité de chaque lieu, de chaque lumière et de chaque sujet.

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Gaston Balande, né à Madrid a grandi à Saujon et y était très attaché.

L’artiste, d’une remarquable fécondité, infatigable, s’est exprimé à travers une grande diversité de techniques : peintures à l’huile, aquarelles, eaux fortes, fresques, dessins et croquis, tous témoignent de l’étendue de son talent et de son inspiration.

Balande n’a pas limité son œuvre aux paysages de France. Voyageur passionné, il a puisé son inspiration dans ses nombreux voyages. En 1917, il est nommé peintre aux armées, mettant son talent au service du témoignage de son époque.

On lui reconnait son sens de l’harmonie et de la couleur ainsi que son exceptionnelle capacité d’observation. Son regard attentif et sensible lui permet de saisir, avec justesse, ce qui fait la singularité de chaque lieu, chaque lumière et chaque sujet. Parkings autour de l’Hôtel de ville, accès PMR au sein du bâtiment.

Gaston Balande 1880 – 1971 né à Madrid a grandi à Saujon et y était très attaché.

©Mairie de Saujon