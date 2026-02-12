Visite guidée A la découverte des plantes du pré-salé Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée A la découverte des plantes du pré-salé

Centre Nautique de la Baie de Canche (devant le panneau départ des visites) Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

2026-04-22

2026-04-22

2026-04-22

Suivez Isabelle et embarquez pour une balade de reconnaissance des plantes de l’estuaire.

L’aster maritime, l’obione ou encore la salicorne font partie des nombreuses plantes comestibles qui poussent dans la baie de Canche que l’on retrouve aujourd’hui sur les tables des chefs de la Côte d’Opale.

La visite se conclura par une dégustation de produits locaux.

