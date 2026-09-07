Visite guidée : à la découverte du Grand Mix !, Le Grand Mix, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Le Grand Mix · Tourcoing
Informations pratiques
Visite guidée : à la découverte du Grand Mix ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Grand Mix Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite guidée : à la découverte du Grand Mix !
Par l’équipe du Grand Mix
Des scènes aux loges, en passant par le studio ou le catering, l’équipe vous propose une visite guidée du Grand Mix ! L’occasion de découvrir l’histoire et le projet du Grand Mix, ainsi que les rouages de l’organisation d’un concert. Gardez les oreilles ouvertes, vous pourriez bien rencontrer une surprise musicale en chemin…
Dimanche à 14h et à 15h30 (durée : 1h)
Réservation conseillée sur legrandmix.com
Le Grand Mix 5 place Notre-Dame, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320701000 https://legrandmix.com Scène de Musiques Actuelles, dotée d’une salle de concert « historique » depuis 1997, augmenté d’un nouveau club et d’un studio de création en 2019, le Grand Mix est l’outil d’un projet culturel et artistique innovant et ambitieux, participatif et responsable. Il est porteur d’une démarche durable globale avec développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Cette démarche est confirmée par la réduction des déchets, les ruches sur le toit, le court-circuit, le resto-café… Métro Colbert
Visite guidée : à la découverte du Grand Mix !
© DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026