Visite guidée : à la découverte du Grand Mix !, Le Grand Mix, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée : à la découverte du Grand Mix ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Grand Mix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée : à la découverte du Grand Mix !

Par l’équipe du Grand Mix

Des scènes aux loges, en passant par le studio ou le catering, l’équipe vous propose une visite guidée du Grand Mix ! L’occasion de découvrir l’histoire et le projet du Grand Mix, ainsi que les rouages de l’organisation d’un concert. Gardez les oreilles ouvertes, vous pourriez bien rencontrer une surprise musicale en chemin…

Dimanche à 14h et à 15h30 (durée : 1h)

Réservation conseillée sur legrandmix.com

Le Grand Mix 5 place Notre-Dame, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320701000 https://legrandmix.com Scène de Musiques Actuelles, dotée d’une salle de concert « historique » depuis 1997, augmenté d’un nouveau club et d’un studio de création en 2019, le Grand Mix est l’outil d’un projet culturel et artistique innovant et ambitieux, participatif et responsable. Il est porteur d’une démarche durable globale avec développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Cette démarche est confirmée par la réduction des déchets, les ruches sur le toit, le court-circuit, le resto-café… Métro Colbert

Visite guidée : à la découverte du Grand Mix !

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