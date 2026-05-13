Visite guidée à la torche de l’exposition « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art », Musée de la bande dessinée, Angoulême

Visite guidée à la torche de l’exposition « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art » Samedi 23 mai, 19h30 Musée de la bande dessinée Charente

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

En présence de Cathia Engelbach, commissaire de l’exposition, et des auteurs Alain Ayroles et Coline Hégron, découvrez autrement « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art ». Muni de torches, laissez-vous guider à travers une visite nocturne inédite qui révèle l’exposition sous un nouvel angle, entre ombres et lumières. Une occasion unique de redécouvrir 40 ans de création éditoriale dans une atmosphère intimiste et captivante.

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/cite_de_la_bande_dessinee/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ La salle d’exposition permanente du Musée de la bande dessinée nommée, « Trésors des collections », propose une présentation exceptionnelle des plus belles pièces de ses collections, puisée dans des fonds patrimoniaux riches de plus de 20 000 planches originales et de plusieurs dizaines de milliers d’imprimés. Accès en voiture par la rue des Papetiers, parking gratuit.

Accès piéton depuis la rue de Bordeaux par la passerelle Hugo Pratt.

En présence de Cathia Engelbach, commissaire de l’exposition, et des auteurs Alain Ayroles et Coline Hégron, découvrez autrement « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art ». Muni…

© Juliette Jimenes