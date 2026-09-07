Visite guidée à l’église Saint-Nicolas de Haguenau, Église Saint-Nicolas, Haguenau

Informations pratiques

Visite guidée à l’église Saint-Nicolas de Haguenau 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Bas-Rhin

Durée de la visite guidée : 1 heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Quatre œuvres à découvrir : le saint sépulcre, le baptistère, la Pietà et le Christ au pressoir, par Marie-Antoinette Klein de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.

Église Saint-Nicolas 206 Grand Rue, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388731992 https://catholiqueshaguenau.fr/les-paroisses/st-nicolas/ Située au cœur de la ville, l’église Saint-Nicolas a été fondée dès le XIIe siècle par l’empereur Frédéric 1er dit Barberousse.

Régulièrement rénovée et agrandie à différentes époques, l’église est de style gothique. Elle a subi de nombreux dommages lors de la Seconde Guerre mondiale et a été restaurée en 1965. Accès aux handicapés, simple et pratique.

Quatre œuvres à découvrir : le saint sépulcre, le baptistère, la Pietà et le Christ au pressoir, par Marie-Antoinette Klein de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.

©Ville de Haguenau