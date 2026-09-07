Visite guidée à travers la Ville, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Parc Hélène Guyonnet · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Visite guidée à travers la Ville Samedi 19 septembre, 11h00, 17h00 Parc Hélène Guyonnet Deux-Sèvres
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visites commentées d’environ une heure à la découverte du patrimoine récemment remis en valeur dans la ville, avec l’ouverture de lieux encore peu connus du public.
Parc Hélène Guyonnet 5 Rue du Faubourg Charrault, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0680257629 »}] Parc de centre ville, de nombreux événements s’y déroulent sur la période estivale. parking à l’entrée
Visites commentées d’environ une heure à la découverte du patrimoine récemment remis en valeur dans la ville, avec l’ouverture de lieux encore peu connus du public.
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