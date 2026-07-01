Visite guidée adaptée aux personnes en situation de handicap, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée adaptée aux personnes en situation de handicap Samedi 4 juillet, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins.

Visite guidée adaptée aux personnes avec un handicap mental.

Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229936358499 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Visite guidée adaptée handicap public adapté