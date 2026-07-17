Visite guidée : Adrien Fregosi – Les Moyens du bord, Musée international des arts modestes (MIAM), Sète

Informations pratiques

Visite guidée : Adrien Fregosi – Les Moyens du bord 19 et 20 septembre Musée international des arts modestes (MIAM) Hérault

Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir l’univers de l’artiste Adrien Fregosi (1980-2024), les œuvres de ses artistes mentors ainsi que des créations originales réalisées par ses amis, réunies dans un émouvant hommage.

Musée international des arts modestes (MIAM) 23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 44 http://www.miam.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-International-des-Arts-Modestes/103984836320932;https://twitter.com/mediationmiam [{« type »: « phone », « value »: « 0499047644 »}, {« type »: « email », « value »: « carnac@ville-sete.fr »}, {« type »: « email », « value »: « miam@ville-sete.fr »}] Ouvert en 2000, le MIAM est un laboratoire ouvert aux artistes de toutes générations et de tous horizons. Ce musée fait des créations marginales ou périphériques, le cœur de sa réflexion, et favorise la circulation entre culture savante et culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités. Autoroute : A9 sortie Balaruc, Sète, Mèze, Frontignan. Train : gare de Sète.

Venez découvrir l’univers de l’artiste Adrien Fregosi (1980-2024) ainsi que ses artistes mentors mais également des créations originales réalisées par ses amis qui ont voulu lui rendre un émouvant…

©MIAM