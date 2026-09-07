Visite guidée, Anciennes carrières de Marcognac, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Visite guidée 19 et 20 septembre Anciennes carrières de Marcognac Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association vous invite à découvrir les anciennes carrières de kaolin de Marcognac.

À mi-chemin entre Saint-Yrieix-la-Perche et Coussac-Bonneval, ce site classé au titre des Monuments historiques témoigne de l’histoire de la découverte et de l’exploitation du kaolin, ainsi que de son utilisation dans les manufactures de porcelaine en France.

Anciennes carrières de Marcognac Route de Coussac-Bonneval, Marcognac, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Les Ganes Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 62 64 26 30 http://www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com Site d’exploitation de carrières de Kaolin et de Pegmatite, roches utilisées pour la fabrication de la porcelaine dure au XIXe siècle. Anciens bâtiments dans lesquels sont exposés objets et archives relatives à l’exploitation et à la vie rurale des ouvriers. Période 1786 à 1980. Entre Saint-Yrieix-la-Perche et Coussac-Bonneval sur la D901 à 40km de Limoges

A l’occasion des JEP, l’association vous invite à venir découvrir les anciennes carrières de kaolin de Marcognac.

© association Marcognac Terre de porcelaine