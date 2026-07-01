Visite guidée archéologique, Château, Château-sur-Epte

Informations pratiques

Visite guidée archéologique Samedi 19 septembre, 16h00 Château Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Suite à la conférence donnée par Bénédicte Guillot et Jérémy Leclerc de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) sur les découvertes faîtes lors des fouilles d’octobre 2025 et avril 2026, les archéologues vous emmeneront à travers le site pour « visualiser » l’ensemble des endroits fouillés

Château 4 chemin des gardes, 27420 Château-sur-Epte Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie 06 82 45 17 82 http://www.chateaunormand.fr https://www.facebook.com/ChateauSurEpte Place-forte de frontière presque millénaire qu’une association restaure depuis plus de 10 ans parkings le long des chemins entourant le château

Suite à la conférence donnée par Bénédicte Guillot et Jérémy Leclerc de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) sur les découvertes faîtes lors des fouilles d’octobre et…

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