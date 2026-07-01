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AGENDA · Château-sur-Epte

Visite guidée archéologique, Château, Château-sur-Epte

samedi 19 septembre 2026 · Château · Château-sur-Epte

Visite guidée archéologique, Château, Château-sur-Epte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château
Adresse
4 chemin des gardes, 27420 Château-sur-Epte
Ville
27420 Château-sur-Epte
Département
Eure
Tarif
Durée 1h.

Visite guidée archéologique Samedi 19 septembre, 16h00 Château Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Suite à la conférence donnée par Bénédicte Guillot et Jérémy Leclerc de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) sur les découvertes faîtes lors des fouilles d’octobre 2025 et avril 2026, les archéologues vous emmeneront à travers le site pour « visualiser » l’ensemble des endroits fouillés

Château 4 chemin des gardes, 27420 Château-sur-Epte Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie 06 82 45 17 82 http://www.chateaunormand.fr https://www.facebook.com/ChateauSurEpte Place-forte de frontière presque millénaire qu’une association restaure depuis plus de 10 ans parkings le long des chemins entourant le château
Suite à la conférence donnée par Bénédicte Guillot et Jérémy Leclerc de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) sur les découvertes faîtes lors des fouilles d’octobre et…

© Héritage Historique

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