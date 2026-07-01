Visite guidée architecturale du bâtiment, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

Informations pratiques

Visite guidée architecturale du bâtiment Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée de Préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Places limitées – Réservation obligatoire, les inscriptions ouvriront ultérieurement – Pour tous à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis 1979 s’élève au cœur d’un sous-bois le musée de Préhistoire d’Île-de-France. Conçu par l’architecte Roland Simounet, le musée joue avec les lignes du terrain et multiplie les cadrages entre l’intérieur et la forêt. La modernité constructive y entre en résonance avec la permanence de formes archaïques qui évoquent abris et espaces creusés. Inscrit Monument Historique, le musée est aujourd’hui reconnu comme un chef-d’œuvre de la seconde modernité en France.

Une visite commentée animée par Hugo Trutt (@croquebrique), guide-conférencier spécialisé en architecture, invite à redécouvrir ce dialogue singulier entre architecture, forêt et les temporalités longues de la Préhistoire.

Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Construit entre 1977 et 1979, le bâtiment est l’oeuvre de Roland Simounet (1927-1996). En béton brut de décoffrage, il possède une couverture en terrasses et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur les jardins intérieurs, le parc boisé et les rochers de grès qui l’entourent. Par sa forme et ses matériaux, il se fond dans l’univers minéral des chaos de grès environnants. Ses façades vitrées et l’organisation des salles autour de patios permettent un dialogue permanent entre l’architecture, les collections et le sous-bois. Autoroute A6 SNCF gare de Nemours St Pierre

Visite commentée

© Yvan Bourhis