Visite guidée architecturale du bâtiment Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours
Visite guidée architecturale du bâtiment Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours dimanche 20 septembre 2026.
Nemours
Visite guidée architecturale du bâtiment
Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une visite commentée animée par Hugo Trutt, guide-conférencier spécialisé en architecture, invite à redécouvrir ce dialogue singulier entre architecture, forêt et les temporalités longues de la Préhistoire.
.
Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guided tour led by Hugo Trutt, a tour guide and lecturer specializing in architecture, invites you to rediscover this unique dialogue between architecture, nature, and the long timeframes of prehistory.
L’événement Visite guidée architecturale du bâtiment Nemours a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Nemours