Visite guidée architecturale du bâtiment Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours

Nemours

Visite guidée architecturale du bâtiment

Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une visite commentée animée par Hugo Trutt, guide-conférencier spécialisé en architecture, invite à redécouvrir ce dialogue singulier entre architecture, forêt et les temporalités longues de la Préhistoire.

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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr

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English :

A guided tour led by Hugo Trutt, a tour guide and lecturer specializing in architecture, invites you to rediscover this unique dialogue between architecture, nature, and the long timeframes of prehistory.

L’événement Visite guidée architecturale du bâtiment Nemours a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Nemours