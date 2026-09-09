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Visite guidée – Argenteuil rétro, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier, Jardins de l'abbaye · Argenteuil

Visite guidée – Argenteuil rétro, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'Atelier, Jardins de l'abbaye
Adresse
19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France
Ville
95100 Argenteuil
Département
Val-d'Oise
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite guidée – Argenteuil rétro Samedi 19 septembre, 16h00 L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez dans l’Argenteuil d’autrefois au travers de photographies, cartes postales anciennes et tableaux dépeignant une ville maintenant disparue. De la rue Paul-Vaillant-Couturier au boulevard Héloïse en passant par l’avenue Gabriel Peri, découvrez le centre-ville d’une nouvelle manière.
Sans réservation, rendez-vous 15 min avant le départ au stand d’accueil de l’Atelier.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.
Visite commentée

©Archives Municipales d’Argenteuil

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