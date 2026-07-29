Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars Thouars
jeudi 30 juillet 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars
Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Découvrez les œuvres d’art contemporain présentées à Thouars dans le cadre d’Archipel 2026.
Découvrez les œuvres d’art contemporain présentées à Thouars dans le cadre d’Archipel 2026. Une visite guidée pour mieux comprendre les univers des artistes et les créations installées dans différents sites de la ville. .
Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 062424764 manon.corre@thouars.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars
Discover the contemporary artworks on display in Thouars as part of Archipel 2026.
L’événement Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus Thouars 29 juillet 2026
- A la recherche des indices de loutre et castor Thouars 31 juillet 2026
- Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2 Musée Henri Barré Thouars 31 juillet 2026
- Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 2 août 2026
- Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Écuries du Château Thouars 4 août 2026