Informations pratiques

Thouars

Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars

Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Découvrez les œuvres d’art contemporain présentées à Thouars dans le cadre d’Archipel 2026.

Découvrez les œuvres d’art contemporain présentées à Thouars dans le cadre d’Archipel 2026. Une visite guidée pour mieux comprendre les univers des artistes et les créations installées dans différents sites de la ville. .

Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 062424764 manon.corre@thouars.fr

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English : Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars

Discover the contemporary artworks on display in Thouars as part of Archipel 2026.

L’événement Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais