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AGENDA · Thouars

Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars Thouars

jeudi 30 juillet 2026 · Thouars

Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars Thouars

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Saint-Médard
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thouars

Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars

Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Découvrez les œuvres d’art contemporain présentées à Thouars dans le cadre d’Archipel 2026.
Découvrez les œuvres d’art contemporain présentées à Thouars dans le cadre d’Archipel 2026. Une visite guidée pour mieux comprendre les univers des artistes et les créations installées dans différents sites de la ville.   .

Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 062424764  manon.corre@thouars.fr

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English : Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars

Discover the contemporary artworks on display in Thouars as part of Archipel 2026.

L’événement Visite guidée Art contemporain Îlot Thouars Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais

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