Sète

VISITE GUIDÉE AU CŒUR DE LA CRIÉE

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-04-20 2026-06-01 2026-09-07 2026-10-19

Venez découvrir les coulisses de la criée de Sète.Au cours de cette visite, nous vous expliquerons les techniques de pêche et de vente des différentes espèces de poissons de Méditerranée.Infos pratiques Durée 1h00.Minimum 5 personnesVisite non adaptée pour les poussettes. Accès PMR.Animaux non admis.Rendez-vous Quai de la consigne, entrée sud de la criée, en face de l’escalier de la promenade J.B Marty.La criée de Sète est un lieu emblématique de la ville de Sète, c’est un marché exclusivement réservé aux professionnels, où les pêcheurs vendent leurs poissons fraîchement pêchés aux enchères.Elle est particulièrement réputée pour la qualité de ses poissons et fruits de mer méditerranéens. C’est l’un des principaux port de pêche de la région, chaque après-midi de retour de pêche, les marins-pêcheurs locaux ramènent leurs prises à la criée pour la vente.Les acheteurs, des professionnels, généralement des mareyeurs et des restaurateurs, se rassemblent pour essayer d’acquérir les différents lots de poissons et de fruits de mer au meilleur prix. Le poisson est exposé, les enchères descendantes se déroulent rapidement, avec un rythme soutenu.Première criée d’Europe à être informatisée en 1967. Les enchères ne se font plus à la voix et à la main levée mais à l’aide d’un écran d’affichage pour le vendeur et d’un bouton d’achat pour chaque acheteur. La halle à marée de sète développe ainsi un savoir-faire qui servira d’exemple pour d’autres criées (Port de Bouc, Arcachon, etc.),Première criée à gérer en temps réel l’encours des acheteurs (en montant et délai de paiement),Le système de vente a continué d’être amélioré, notamment en 2009 en offrant la possibilité de faire remonter les enchères en cas de collision (achat simultané entre plusieurs acheteurs), afin de garantir le prix le plus juste,La cadence de 700 lots à l’heure et l’enregistrement de 7 lots avant la mise aux enchères a permis de mettre en place l’achat programmé en temps réel et en différé. .

Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

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L’événement VISITE GUIDÉE AU CŒUR DE LA CRIÉE Sète a été mis à jour le 2026-04-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE