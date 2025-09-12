Visite guidée au Moulin du Got, Le Moulin du Got, Saint-Léonard-de-Noblat

Visite guidée au Moulin du Got 19 et 20 septembre Le Moulin du Got Haute-Vienne

Sans réservation. Tarifs : 10€ adulte / 4,5€ pour les 6 à 12 ans / 8€ pour les 13 à 18 ans / Gratuit pour les -6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez d’une visite guidée du Moulin du Got, incluant l’accès à l’exposition « Le papier prend vie ».

Le Moulin du Got 17, Le Pénitent, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555571874 https://www.moulindugot.com/ Moulin à papier du 15è s. en activité, lieu de production papetière, d’expositions, de visites, d’ateliers et résidence d’artistes. Parkings public et autocars (et aire de retournement) à proximité immédiate

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez d’une visite guidée du Moulin du Got, incluant l’accès à l’exposition « Le papier prend vie ».

©otnoblat