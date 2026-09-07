Visite guidée au Musée du Carillon, Musée du Carillon, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Carillon · Tourcoing
Informations pratiques
Visite guidée au Musée du Carillon Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée du Carillon Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du musée du Carillon
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel
Dimanche à 15h et à 16h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
Musée du Carillon Place de la république tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
Visite guidée du musée du Carillon
© DR
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