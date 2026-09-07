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Visite guidée au Musée du Carillon, Musée du Carillon, Tourcoing

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Carillon · Tourcoing

Visite guidée au Musée du Carillon, Musée du Carillon, Tourcoing

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Carillon
Adresse
Place de la république tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite guidée au Musée du Carillon Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée du Carillon Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du musée du Carillon
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Dimanche à 15h et à 16h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

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Visite guidée du musée du Carillon

© DR

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