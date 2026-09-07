Visite guidée au Musée du Carillon, Musée du Carillon, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée au Musée du Carillon Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée du Carillon Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du musée du Carillon

Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Dimanche à 15h et à 16h (durée : 1h)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

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Visite guidée du musée du Carillon

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