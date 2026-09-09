Visite guidée au port, Port de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Visite guidée au port 19 et 20 septembre Port de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes et visite commentée des bateaux du patrimoine.

Port de Canet-en-Roussillon Voie Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 98 46 12 94 Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet. Parking.

Porte ouverte et

©AndréBoutin