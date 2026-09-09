AGENDA · Canet-en-Roussillon
Visite guidée au port, Port de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon
samedi 19 septembre 2026 · Port de Canet-en-Roussillon · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Visite guidée au port 19 et 20 septembre Port de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Portes ouvertes et visite commentée des bateaux du patrimoine.
Port de Canet-en-Roussillon Voie Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 98 46 12 94 Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet. Parking.
Porte ouverte et
©AndréBoutin
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