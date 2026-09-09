UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Canet-en-Roussillon

Visite guidée au port, Port de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon

samedi 19 septembre 2026 · Port de Canet-en-Roussillon · Canet-en-Roussillon

Visite guidée au port, Port de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de Canet-en-Roussillon
Adresse
Voie Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Visite guidée au port 19 et 20 septembre Port de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes et visite commentée des bateaux du patrimoine.

Port de Canet-en-Roussillon Voie Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 98 46 12 94 Partez à la découverte des bateaux du patrimoine de Canet. Parking.
Porte ouverte et

©AndréBoutin

À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)