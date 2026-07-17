Circuit : promenade poétique et ornithologique, Château de l’Esparrou, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Circuit : promenade poétique et ornithologique Samedi 19 septembre, 08h00 Château de l’Esparrou Pyrénées-Orientales

places limitées reservation au 04 48 07 28 00 ou https://www.chateaudelesparrou.fr/evenements/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte des oiseaux du domaine de l’Esparrou en compagnie du Groupe ornithologique du Roussillon.

À l’origine de la formation lagunaire, le domaine abrite une faune et une flore particulièrement diversifiées. Avec plus de cinq hectares boisés, à proximité de la lagune de Canet et des milieux humides du Cagarell, il constitue un refuge précieux pour la biodiversité locale et une halte migratoire majeure pour de nombreuses espèces d’oiseaux.

Château de l’Esparrou Avenue de l’Esparrou, 66140 Canet-en-Roussillon, France Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.chateaudelesparrou.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudelesparrou.fr/evenements/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0448072800 »}] Entre la mer, et les rives de l’étang de Saint-Nazaire, l’Esparrou, un coteau caillouteux entouré de prairies marécageuses, constitue un site naturel exceptionnel qui, à partir des années 1950, a gagné les landes sablonneuses s’étendant entre le domaine et le rivage. En 1889, par Joseph Sauvy (1833- 1892) décide de faire construire, sur le point le plus élevé du parc, un château, il s’adresse à Viggo Dorph Petersen (1851-1937), un architecte danois récemment installé à Perpignan. Combinant la référence historiciste aux châteaux de la Loire, avec des accents rationalistes conférant à l’édifice une certaine austérité, L’Esparrou, aux antipodes de la tradition catalane, sera sa première réalisation significative dans la région. Elle sera suffisamment remarquée pour que Petersen s’impose comme le maître d’œuvre attitré des grandes familles de la bourgeoisie roussillonnaise, notamment les Bardou et leurs alliés, pour lesquels il édifie les châteaux d’Aubiry, du Parc-Ducup et de Valmy

Partez à la découverte des oiseaux du domaine de l’Esparrou avec Le Groupe Ornithologique du Roussillon

©mairie de Canet en Roussillon