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Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine Valence

samedi 19 septembre 2026 · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Saint-Jean
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine

Place Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.
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Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Like a life-size game of Spot the 7 Differences, trace the city’s history since the invention of photography.

L’événement Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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