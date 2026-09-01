Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine Valence
samedi 19 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine
Place Saint-Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.
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Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Like a life-size game of Spot the 7 Differences, trace the city’s history since the invention of photography.
L’événement Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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