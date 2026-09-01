Informations pratiques

Valence

Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine

Place Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.

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Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Like a life-size game of Spot the 7 Differences, trace the city’s history since the invention of photography.

L’événement Visite guidée Avant/après, Valence en images Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme