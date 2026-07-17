Visite guidée avec Art, Culture et Foi, Église Notre-Dame-de-Lorette, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-Lorette · Paris
Informations pratiques
Visite guidée avec Art, Culture et Foi 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Lorette Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de l’église rénovée avec Art, Culture et Foi.
Église Notre-Dame-de-Lorette 18 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148789272 http://www.notredamedelorette.org Un concours fut ouvert en 1822 pour l’érection d’une église dédiée à Notre-Dame-de-Lorette devant desservir le quartier nouveau de Saint-Georges. L’architecture proposée par Hippolyte Lebas, élève de Percier, s’inspire des basiliques chrétiennes de Rome. Le riche programme iconographique a nécessité la collaboration de nombreux artistes. C’est un des édifices les plus caractéristiques de l’époque de la Restauration, consacré en 1836. Métro Notre-Dame-de-Lorette (12)
Visite commentée
© père Jeimer Mora
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