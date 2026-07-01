Visite guidée « Boulogne du haut de la falaise », Calvaire des Marins, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « Boulogne du haut de la falaise » 4 juillet – 29 août, certains samedis Calvaire des Marins Pas-de-Calais

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Boulonnais Côte d’Opale.Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00

Et si on prenait un peu de hauteur ? Sur le plateau verdoyant qui domine la mer, découvrez des témoins de l’histoire boulonnaise et le panorama sur le port.

Tous les samedis (sauf le 18 juillet) dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer.

Durée : 1 h

Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.

​Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.

Calvaire des Marins Rue de la Tour d’Odre, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]

Une visite « vue sur mer » visite guidée patrimoine boulonnais

Fernanda Sanchez-Paredes – Drac Hauts de France