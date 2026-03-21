VISITE GUIDÉE – BPM 2026, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Mulhouse
Informations pratiques
VISITE GUIDÉE – BPM 2026 Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 11 »}]
Visite guidée des expositions de la BPM 2026 (Biennale de la Photographie de Mulhouse) par Anne Immelé, commissaire de l’exposition Sédimentation(s) – une constellation.
© Dominique Schoenig
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