Visite guidée – Cap sur les traditions et le patrimoine sportif, Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Visite guidée – Cap sur les traditions et le patrimoine sportif 19 et 20 septembre Phare de la Méditerranée Hérault

Gratuit – À partir de 5 ans – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez à la découverte des traditions qui font l’identité de Palavas-les-Flots lors d’une visite guidée inédite. Des célèbres joutes languedociennes à la tauromachie, en passant par les sports nautiques, les sports de plage et le jeu de tambourin, explorez un patrimoine vivant où se mêlent histoire, culture et pratiques sportives. Une immersion au cœur des traditions qui animent la ville depuis des générations.

À partir de 5 ans.

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.palavas-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palavas-tourisme.com/fr/categorie/visites-guidees »}] Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d’eau réhabilité accueille l’office de tourisme & des congrès, des espaces d’expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

VISITE GUIDÉE – CAP SUR LES TRADITIONS ET LE PATRIMOINE SPORTIF (NOUVEAUTÉ)

© Robin Christol