VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan

VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP

CASA XANXO 8 rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-12-23 16:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30

A la Casa Xanxo, une visite guidée est proposée à 15h chaque Mercredi.

.

CASA XANXO 8 rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Casa Xanxo, a guided tour is offered at 3pm every Wednesday.

L’événement VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP Perpignan a été mis à jour le 2026-01-06 par PERPIGNAN TOURISME