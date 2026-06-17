VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende
VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende mardi 21 juillet 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Pénétrez dans le cœur de la Cathédrale de Mende pour une visite guidée qui vous dévoilera les secrets de ce monument.
Savant mélange de simplicité et de grandeur, la cathédrale gothique de Mende dispose d’un mobilier de grand intérêt vierge noire (XIII), grandes Orgues (XVII), tapisseries d’Aubusson (XVIII), peintures (Du XIVème au XIXème) ainsi que d’autres petites surprises à découvrir …
A l’issue de la visite, vous pourrez accéder au clocher de la cathédrale et gravir ses 241 marches (optionnel en supplément de 2€)
Tarif Normal 5€ Réduit 3€ Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
La montée au clocher est en option au tarif de 2€ supplémentaire par personne.
ATTENTION L’ACCES AU CLOCHER EST INTERDIT AUX MOINS DE 10 ANS ET LIMITÉ A 12 PERSONNES.
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
Rendez-vous et départ de la visite à l’Office de Tourisme, place du Foirail. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende
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