VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende
VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende mardi 18 août 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Pénétrez dans le cœur de la Cathédrale Notre-Dame & Saint-Privat pour une visite guidée qui vous dévoilera les secrets de ce monument.
Savant mélange de simplicité et de grandeur, la cathédrale gothique de Mende dispose d’un mobilier de grand intérêt vierge noire (XIII), peintures (XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX), tapisseries d’Aubusson (XVIII), grandes Orgues (XVII), …
A l’issue de la visite, vous pourrez accéder au clocher de la cathédrale et gravir ses 241 marches.
Tarif 5€ adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
La montée au clocher est en option au tarif de 2€ supplémentaire par personne.
ATTENTION l’accès au clocher est limité à 12 personnes et est interdit aux moins de 10 ans.
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23
Rendez-vous et départ de la visite à l’Office de Tourisme, place du Foirail. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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