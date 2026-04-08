Le Havre

Visite guidée Central téléphonique

Rue Gabriel Monod Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Explorez le central téléphonique souterrain du commandant de la forteresse du Havre, l’un des nombreux ouvrages construits par l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale.

Public adultes durée 1h

Visites à 14h30 et 16h

Horaires de visites, réservation et paiement sur www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Chaussures et vêtements confortables indispensables .

Rue Gabriel Monod Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

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English : Visite guidée Central téléphonique

L’événement Visite guidée Central téléphonique Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie