Mende

VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir) le centre historique de Mende.

Au programme Visite guidée avec un guide conférencier du centre ancien, cour de la maison dite ancienne synagogue , de la chapelle et la Tour des Pénitents, de l’hôtel de Ville avec sa salle des mariages (sous réserve de disponibilités).

ATTENTION, LA VISITE NE COMPREND PAS LA CATHEDRALE NI LA PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL.

D’autres visites spécifiques sont dédiées à ces lieux patrimoniaux.

Durée environ 2h ATTENTION ! Cette visite comprend différents lieux très éloignés les uns des autres (environs 2,5 km de marche).

Tarif 5€ adulte 3€ réduit Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende