Visite guidée Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Hôpital de la Pitié-Salpêtrière · Paris

Informations pratiques

Visite guidée Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière 19 et 20 septembre Hôpital de la Pitié-Salpêtrière Paris

25 personnes, les inscriptions ouvriront à partir du 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière vous ouvre ses portes lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026.

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 83, Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://pitiesalpetriere.aphp.fr/chapelle-saint-louis/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-visite-de-la-chapelle-saint-louis-de-la-salpetriere »}]

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