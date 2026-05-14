Lille

Visite guidée Chef d’oeuvre

Place de la République (Lille) Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 22:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Au fil de cette visite chef-d’oeuvre , vous découvrirez les œuvres emblématiques du musée auprès de nos guides qui vous partageront anecdotes et histoires passionnantes.

Départs à 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h

Durée 45 minutes

Au fil de cette visite chef-d’oeuvre , vous découvrirez les œuvres emblématiques du musée auprès de nos guides qui vous partageront anecdotes et histoires passionnantes.

Départs à 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h

Durée 45 minutes .

Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00

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English :

On this masterpiece tour, you’ll discover the museum’s iconic works with our guides, who’ll share fascinating stories and anecdotes.

Departures at 6.30pm ? 7pm ? 7:30pm ? 20h ? 20h30 ? 21h ? 21h30 ? 22h

Duration 45 minutes

L’événement Visite guidée Chef d’oeuvre Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme