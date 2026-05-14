Visite guidée Chef d’oeuvre Lille
Visite guidée Chef d’oeuvre Lille samedi 23 mai 2026.
Lille
Visite guidée Chef d’oeuvre
Place de la République (Lille) Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Au fil de cette visite chef-d’oeuvre , vous découvrirez les œuvres emblématiques du musée auprès de nos guides qui vous partageront anecdotes et histoires passionnantes.
Départs à 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h
Durée 45 minutes
Au fil de cette visite chef-d’oeuvre , vous découvrirez les œuvres emblématiques du musée auprès de nos guides qui vous partageront anecdotes et histoires passionnantes.
Départs à 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h
Durée 45 minutes .
Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00
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English :
On this masterpiece tour, you’ll discover the museum’s iconic works with our guides, who’ll share fascinating stories and anecdotes.
Departures at 6.30pm ? 7pm ? 7:30pm ? 20h ? 20h30 ? 21h ? 21h30 ? 22h
Duration 45 minutes
L’événement Visite guidée Chef d’oeuvre Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme
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