Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée  Chef d’oeuvre Lille

Visite guidée  Chef d’oeuvre Lille samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place de la République (Lille)

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lille

Visite guidée  Chef d’oeuvre

Place de la République (Lille) Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Au fil de cette visite chef-d’oeuvre , vous découvrirez les œuvres emblématiques du musée auprès de nos guides qui vous partageront anecdotes et histoires passionnantes.
Départs à 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h
Durée 45 minutes
Au fil de cette visite chef-d’oeuvre , vous découvrirez les œuvres emblématiques du musée auprès de nos guides qui vous partageront anecdotes et histoires passionnantes.
Départs à 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h
Durée 45 minutes   .

Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this masterpiece tour, you’ll discover the museum’s iconic works with our guides, who’ll share fascinating stories and anecdotes.
Departures at 6.30pm ? 7pm ? 7:30pm ? 20h ? 20h30 ? 21h ? 21h30 ? 22h
Duration 45 minutes

L’événement Visite guidée  Chef d’oeuvre Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme

À voir aussi à Lille (Nord)