Traversées, Gare Saint Sauveur, Lille

Traversées 15 mai – 27 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T12:00:00+02:00 – 2026-05-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

À l’occasion de la Saison Méditerranée 2026 de l’Institut Français, la Gare Saint Sauveur, lieu vivant, familial et ouvert à tous les publics, devient la Gare Méditerranée, un espace où s’invitent les cultures.

Ce « focus Méditerranée » a pour objectif de faire découvrir au public le plus large, la richesse, la diversité et les enjeux contemporains de cette région du monde, en écho aux sujets explorés dans l’exposition collective présentée dans la Halle B de la Gare Saint Sauveur : Traversées.

Sous le commissariat d’Olfa Feki, l’exposition installée au cœur de la Halle B propose des œuvres monumentales et des installations immersives imaginées en binômes par des artistes marocains, tunisiens, algériens et des artistes français issus de la diaspora de ces pays. Partagés de part et d’autre de la Méditerranée, les duos façonnent des créations à quatre mains qui questionnent les identités, les mémoires, les territoires et les migrations.

Avec les artistes : Aisha Snoussi & Saïd Afifi, Haythem Zakaria & Adnen el Ghali, Hela Ammar & Shourouk Rhaiem, Hallima Imane Zoubia & Arafat Sadallah, Lassaad Ben Sghaier & Nidhal Chamekh, Mouna Karray & Férielle Doulain-Zouari, Sana Chamakh & Mehdi Klibi, Wiame Haddad & Sara Kaddouri, Bruno Boudjelal & Lola Khalfa.

Ce programme s’inscrit dans la saison annuelle de lille3000 à la Gare Saint Sauveur en partenariat avec l’Institut Français, organisateur de la Saison Méditerranée 2026.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Saison Gare Méditerranée

Héla Ammar, 2017