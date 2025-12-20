Tulle

Visite guidée Circuit de la Mémoire

Place de Smolensk Tulle Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La mairie de Tulle, le Comité des martyrs et l’Office de Tourisme des Contrées Vertes s’associent pour vous proposer une visite guidée sur le Drame de Tulle, la Résistance et l’importance du travail de Mémoire.

La visite débutera dans le quartier de la gare pour se poursuivre dans le quartier de Souilhac pour se replonger dans le Tulle des années 1940 et retracer heure par heure la journée du 9 juin 1944. Les participants rejoindront en autocar le mémorial de Cueille où Roland Gonieau du Comité des Martyrs clôturera la visite par une présentation de ce haut-lieu. .

Place de Smolensk Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 accueil@contreesvertes.com

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English : Visite guidée Circuit de la Mémoire

L’événement Visite guidée Circuit de la Mémoire Tulle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze