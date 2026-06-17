Mende

VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Gravissez les 241 marches du clocher de la Cathédrale de Mende et bénéficier d’un panorama magnifique sur la ville de Mende et les hauteurs environnantes.

Tarif Normal 5€ Réduit 3€

ATTENTION L’ACCES AU CLOCHER EST INTERDIT AUX MOINS DE 10 ANS ET LIMITÉ À 12 PERSONNES PAR VISITE.

Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende