VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende
VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende mardi 18 août 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Gravissez les 241 marches du clocher de la Cathédrale de Mende et bénéficier d’un panorama magnifique sur la ville de Mende et les hauteurs environnantes.
Tarif 5€ adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans.
ATTENTION L’ACCES AU CLOCHER EST INTERDIT AUX MOINS DE 10 ANS ET LIMITÉ À 12 PERSONNES PAR VISITE.
Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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