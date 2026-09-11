Visite Guidée – CNSMD – Conservatoire National Supérieur Musique Danse de Lyon, CNSMD, Lyon

Informations pratiques

Visite Guidée – CNSMD – Conservatoire National Supérieur Musique Danse de Lyon 19 et 20 septembre CNSMD Rhône

Limité à 17 places – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Patrimoine, créativité et excellence

Lieu d’excellence et de création, le CNSMD de Lyon est à la fois un témoin de l’histoire lyonnaise et un espace pleinement tourné vers la création contemporaine.

Le site qu’il occupe aujourd’hui a traversé les siècles : occupé dès l’époque romaine, il accueille au XVIIè siècle le couvent des Dames de Sainte-Élisabeth, avant de devenir, après la Révolution, l’École vétérinaire de Lyon.

La création du CNSMD de Lyon est officialisée en 1980, faisant de l’établissement le deuxième conservatoire supérieur de France, après Paris, dédié à la formation des musiciens et danseurs de haut niveau.

Installé dans ce lieu chargé de mémoire en bord de Saône, le conservatoire conjugue héritage et modernité. Aujourd’hui, le CNSMD est un véritable foyer de formation supérieure artistique, réunissant plus de 650 étudiant·es, ainsi que des espaces pensés pour la création, l’expérimentation et la transmission. Le CNSMD propose également une programmation de plus de 400 concerts et spectacles chaque année.

La visite guidée permet de comprendre le fonctionnement de cette grande institution, de découvrir ses salles de répétition, ses espaces de travail et son architecture audacieuse, et d’explorer les liens étroits entre patrimoine, innovation et création artistique. Une immersion privilégiée dans les coulisses de l’excellence artistique.

CNSMD 3 Quai Chauveau 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 77 69 69 https://boutique.visiterlyon.com/cnsmd-conservatoire-national-superieur-musique-danse.html [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.visiterlyon.com/cnsmd-conservatoire-national-superieur-musique-danse.html »}] Patrimoine, créativité et excellence

Lieu d’excellence et de création, le CNSMD de Lyon est à la fois un témoin de l’histoire lyonnaise et un espace pleinement tourné vers la création contemporaine.

Le site qu’il occupe aujourd’hui a traversé les siècles : occupé dès l’époque romaine, il accueille au XVIIè siècle le couvent des Dames de Sainte-Élisabeth, avant de devenir, après la Révolution, l’École vétérinaire de Lyon.

La création du CNSMD de Lyon est officialisée en 1980, faisant de l’établissement le deuxième conservatoire supérieur de France, après Paris, dédié à la formation des musiciens et danseurs de haut niveau.

Installé dans ce lieu chargé de mémoire en bord de Saône, le conservatoire conjugue héritage et modernité. Aujourd’hui, le CNSMD est un véritable foyer de formation supérieure artistique, réunissant plus de 650 étudiant·es, ainsi que des espaces pensés pour la création, l’expérimentation et la transmission. Le CNSMD propose également une programmation de plus de 400 concerts et spectacles chaque année.

La visite guidée permet de comprendre le fonctionnement de cette grande institution, de découvrir ses salles de répétition, ses espaces de travail et son architecture audacieuse, et d’explorer les liens étroits entre patrimoine, innovation et création artistique. Une immersion privilégiée dans les coulisses de l’excellence artistique. Bus ligne 31 – à partir du quai Romain Rolland – en face de Subsistance –

Patrimoine, créativité et excellence

©Only Lyon tourisme et congrès