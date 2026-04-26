Visite guidée costumée « le château du Grand Jardin au XVIe siècle », Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Visite guidée costumée « le château du Grand Jardin au XVIe siècle » Samedi 19 septembre, 15h30 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Entrée sur site et visite guidée gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Antoinette de Bourbon, duchesse de Guise, parée de ses plus beaux atours, vous emmène à sa suite pour vous faire découvrir le château du Grand Jardin construit par son époux au XVIe siècle.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Antoinette de Bourbon, duchesse de Guise, parée de ses plus beaux atours, vous emmène à sa suite pour vous faire découvrir le château du Grand Jardin construit par son époux au 16e siècle.

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