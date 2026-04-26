Visite guidée costumée « Quand le château du Grand Jardin était habité au XIXe siècle », Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Visite guidée costumée « Quand le château du Grand Jardin était habité au XIXe siècle » Dimanche 20 septembre, 15h30 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Visite compris dans le billet d’entrée (2€/pers ; gratuit pour les – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Emmenés par Henriette Capitain, épouse de Pierre-Yacinthe Salin, maître de forge, découvrez l’histoire méconnue du château du Grand Jardin au XIXe siècle. Tandis que le château est transformé en maison bourgeoise à partir de 1856, le jardin est transformé en un parc pittoresque pour se conformer au goût de l’époque.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Emmenés par Henriette Capitain, épouse de Pierre-Yacinthe Salin, maître de forge, découvrez l’histoire méconnue du château du Grand Jardin au XIXe siècle. Tandis que le château est transformé en à de…

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